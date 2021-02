Rob Ehrens: ‘De selectie voor Tokio is een behoorlijke puzzel’

Bondscoach Rob Ehrens uit in een interview met de NOS zijn zorgen over de selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. Die zorgen komen vooral door de onzekerheid rondom de doorgang van concoursen. "Tokio gaat door, dat weet ik zeker. Maar je kunt moeilijk een plan maken voor de ruiters."

Zonder concoursen is het voor Ehrens lastig te bepalen welke ruiters hij mee moet nemen. “Marc Houtzager heeft het vorig jaar al laten zien in Amsterdam, maar we hebben ook combinaties die dat nog niet op dat niveau hebben gedaan”, verklaart Ehrens.

Moeilijke puzzel

“Ik moet zorgen dat ik begin juli toch een lijn heb voor mezelf. Ik moet kijken welke drie er fit zijn om mee te doen in Tokio. En ik mag ook nog een reserve meenemen. Dat is best nog wel een moeilijke puzzel, hoor.”

Zes tot acht grote wedstrijden nodig

Marc Houtzager benadrukt dat het lastig is. “Je hebt zes tot acht grote wedstrijden nodig om een paard richting de Spelen te brengen.”

Bron: NOS