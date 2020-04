Royal Windsor Horse Show komt met online versie

Om het gat op te vullen dat is ontstaan door het annuleren van de Royal Windsor Horse show komen de organisatoren met een online competitie en shownummers. Hiermee lanceerden ze Virtual Windsor 2020, een gratis online link.

In juli 2019 kwam de organisatie nog in het nieuws vanwege een blunder bij de aanvraag van de editie 2020. Ze organisatoren waren te laat met het indienen van de aanvraag en verloren zo hun vijfde ster.

Finale

De bezoekers van Virtual Windsor 2020 kunnen de online competities bekijken. Qua indeling wordt zo strak mogelijk het oorspronkelijke schema aangehouden. Deelnemers kunnen foto’s e-mailen of uploaden, van deze inzendingen worden tien finalisten gekozen door een jury van de organisatie. Elke winnaar gaat door naar het kampioenschap op 17 mei.

Geest van RWHS levend houden

Directeur Simon Brooks-Ward legt uit: “dit online platform is een manier waarop de hippische gemeenschap samen kan komen. Het doel is het ondersteunen en vermaken van de mensen, en de geest van de Royal Windsor Horse Show levend te houden in deze moeilijke tijden.” Het platform is toegankelijk voor fans, ruiters, winkels, deelnemers en officials.

Bron: Horse and hound