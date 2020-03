Rozier: ‘Het is moeilijk om jezelf op te winden als er geen publiek is’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Thierry Rozier vertelt aan Stud for Life hoe zijn dagelijkse training eruit ziet in deze periode. Rozier: ''Ik train op basis van een wedstrijdmodel. Iedere twee weken springen mijn paarden hindernissen van 1.40m om in de wedstrijdmentaliteit terug te komen. Ik moet toegeven dat dit een lastige oefening is. Het is moeilijk om jezelf op te winden als er geen publiek of wedstrijden zijn."

”Er is in korte tijd veel veranderd. Ik was hard aan het trainen met het oog op de Olympische Spelen. Het eerste grote evenement waar ik hoopte te starten was het CSI5*-concours in La Baule. Ik rijd graag op dit evenement. Voor een goede voorbereiding op deze wedstrijd reisde ik in februari naar Oliva. Ik zou aan de wedstrijden in Arezzo en Gorla Minore deelnemen, maar toen begonnen de annuleringen”, aldus Rozier.

Nadenken over belangrijke beslissing

”Ik had besloten dat ik aan het einde van dit seizoen zou stoppen met wedstrijden rijden. Doordat de Olympische Spelen uitgesteld worden, heb ik nu meer tijd om over deze beslissing na te denken. Mijn paard Venezia d’Ecaussinnes wordt volgend jaar 16. Ik ga geen beslissing nemen in deze crisis. Ik kijk hoe de situatie zich ontwikkeld”, aldus de Fransman



Verslaafd aan concoursen

De springruiter heeft het werk van zijn 15-jarige merrie verminderd. “Het heeft geen zin om haar nu voor 200% in vorm te houden als er geen wedstrijden zijn gepland. Ik train haar dagelijks met lichte oefeningen. Ik varieer het werk zo veel mogelijk. Het zal moeilijk zijn om lange tijd niet op concours te gaan, want zowel paarden als ruiters zijn verslaafd aan competities. Ik heb het geluk dat mijn stallen pal naast het bos staan, waardoor ik veel buitenwerk doe.”



‘Het werk is een spel’

”Het is belangrijk om de paarden goed gehumeurd te houden, zodat het werk voor hen een spel is. Daarom train ik één of twee keer per week met cavaletti’s van 80 tot 100 cm hoog. Je moet nog steeds met de paarden springen, omdat dan verschillende spieren worden gebruikt. Iedere twee weken springen mijn paarden hindernissen van 1.40m. Dit doe ik voor de concentratie, de techniek en voor het behouden van de controle.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life