Salzburg wil Amadeus Horse Indoors laten plaatsvinden

Het regent weer afgelastingen van concoursen en praktisch alleen de concoursorganisatoren met een eigen vaste locatie kunnen het opbrengen om FEI-concoursen zonder publiek te laten plaatsvinden. Een paar (rijke) organisaties zetten ook in deze tijd door met gehuurde (en grotere) locaties. Een daarvan: de Amadeus Horse Indoors in Salzburg (Oostenrijk).

Met doorgang van de Amadeus Horse Indoors in het Salzburg Arena Messezentrum, op de agenda van 3 tot en met 6 december, zou het Wereldbekerseizoen voor dressuurruiter nog gered kunnen worden.

De FEI gaf eerder aan dat drie wedstrijden het minimum is voor doorgang van de finale. Eentje zit er al op (Vilhelmsborg), de tweede kan Salzburg zijn en de derde Frankfurt (17-12 december). Zowel achter Salzburg als Frankfurt zitten zulke kapitaalkrachtige investeerders dat een doorgang ook zonder publiek mogelijk is.

CSI4* en CDI4*

Naast het CSI-W staan in Salzburg een CSI4* en een CDI4* op de planning. Oostenrijk gaat vanaf morgen weer in een gedeeltelijke lockdown, die voorlopig geldt tot en met 30 november.

Ook als de huidige maatregelen worden verlengd tot in december zouden de wedstrijden kunnen plaatsvinden, wat betreft de beperkingen op sportgebied (onder andere geen wedstrijden) is er in Oostenrijk namelijk een uitzondering voor professionele sporters.

Salzburg gaat ook door zonder publiek

Aan Eqwo.net liet organisator Josef Göllner weten: “Salzburg vindt sowieso plaats. We hebben in de planning al rekening gehouden met een tweede lockdown en dus ook met een scenario zonder publiek.”

Bron: Horses.nl/Eqwo.net