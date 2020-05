Organisatie CCI5* Pau blijft optimistisch over doorgaan wedstrijd

In Lexington, Badminton, Luhmühlen en Adelaide zijn door de coronacrisis grote eventingwedstrijden afgelast. Deze evenementen zouden oorspronkelijk plaatsvinden in april, mei, juni en november. Evenementenorganisator Pascal Sayous hoopt dat de CCI5*-wedstrijd in het Franse Pau van 21 tot 25 oktober niet wordt gecanceld. Sayous: ''Ondanks de onzekerheden blijft ik liever optimistisch.''

Het evenement wordt niet volledig gefinancierd uit de kaartverkoop. ”75 procent van de inkomsten komt van particulieren zoals sponsoren, standhouders en bezoekers, en 25 procent wordt gefinancierd door overheidssubsidies.”

‘Ik hoop dat deze periode niet te lang duurt’

”Het is door de coronacrisis moeilijk om een ontvangstruimte te regelen of om over televisierechten te onderhandelen. In totaal moeten er tweehonderd contracten afgesloten worden met bedrijven. Dus het is niet niets. We zullen niet in staat zijn om alles in een maand in te halen. Dus ik hoop dat deze periode niet te lang duurt.’

‘We hebben al veel kosten gemaakt’

”We organiseren nu het evenement, terwijl we weten dat het in september mogelijk is dat we het moeten annuleren. Anders zouden we worden gedwongen om te voldoen aan onmogelijke sanitaire regels. Het zou echt verschrikkelijk zijn als het evenement niet doorgaat, omdat we al veel kosten hebben gemaakt”, aldus Sayous.

Maximum aantal toeschouwers

”Het is onmogelijk om zo’n evenement te laten plaatsvinden zonder publiek. Het is voor ons niet logisch om een bescheiden evenement te overwegen. Hierdoor dalen de inkomsten van standhouders en de kaartverkoop. Ik hoop dat de artsen tegen die tijd een behandeling hebben gevonden om het virus te lijf te gaan. Ik neem dus een enorm risico door het evenement te organiseren. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit evenement plaatsvindt en een maximum aantal toeschouwers toelaten.”

‘Ik reken op mijn geweldige team’

”CCI5*-wedstrijden zijn het hoogtepunt van het seizoen. Er zijn ook mooie evenementen op 4*-niveau die belangrijk zijn. Ik weet niet wat er met de grote eventingwedstrijd in Burghley zal gebeuren, maar ik hoop dat deze plaatsvindt zoals gepland. Eerst moeten de paarden weer wedstrijdritme opdoen en daarna kunnen ze aan grote wedstrijden zoals Burghley en Pau deelnemen. Ik wil optimistisch zijn en ik rekenen op mijn geweldige team, die dit mogelijk maakt. Hiervoor span ik mij extra in”, aldus de evenementenorganisator.

Bron: Horses.nl/Grandprix.info