Schneider: ‘Extra knuffeltijd met de paarden is genieten’

Met het wegvallen van de wedstrijden vanwege de coronamaatregelen heeft Dorothee Schneider nu tijd voor dingen waar ze normaal niet aan toekomt. “Het opruimen van de kelder of de zolder is iets waar je tegenaan hikt, maar als het dan gedaan is geeft het wel een heel voldaan gevoel”, vertelt de Duitse topamazone aan Dressursport Deutschland. “Maar de extra knuffeltijd met de paarden, dat is het echte genieten.”

Meer thuis

“Ik ben nu natuurlijk veel meer thuis. De buitenboxen zijn direct voor mijn huisdeur en daar kom ik momenteel heel vaak voorbij, ik maak vaker een ronde over mijn bedrijf en ik geniet van knuffelmomenten links en rechts in het voorbijgaan”, aldus de Duitse kaderamazone. “In normale tijden is mijn agenda heel volgepland met wedstrijden en werk en dan heb je eigenlijk geen tijd om een keertje om je heen te kijken. Ik geniet er nu heel erg van dat ik veel bewuster aanwezig ben en ook dat ik dingen veel bewuster mee kan maken. Ik heb nu bijvoorbeeld meer tijd voor de jonge paarden. Ik kan ze constant rijden en echt intensief met ze bezig zijn, dat voelt echt heel goed. “

Wedstrijden

Schneider mist de wedstrijden wel, maar ziet geen heil in het rijden van online wedstrijden. “Ik heb er alle begrip voor dat de wedstrijden afgezegd werden, want gezondheid gaat gewoon voor alles. Ik train mijn wedstrijdpaarden nu ook een beetje aangepast, geen enkele sporter kan constant op honderd procent presteren en de oefeningen kunnen ze toch wel”, vertelt Schneider over de dagelijkse training van haar toppaarden. “Ik kan me ook niet voorstellen dat onlinewedstrijden die plek innemen, ik vind het niet zinvol en niet reëel, het is echt niets voor mij.”

Veulentje

Het meer thuis zijn met haar man, de tijd voor de jonge paarden en voor klusjes die normaal blijven liggen zijn onverwachte pluspunten voor de amazone, maar het hoogtepunt van de afgelopen weken is de geboorte van Emiliano, een hengstveulen van haar voormalige toppaard Forward Looking (Fidermark x Dinard L) en Escamillo, begin april. “Forward Looking is echt een geweldige moeder. Het veulen is heel groot en we hebben een beetje geholpen met de geboorte. Direct daarna was Forward Looking er voor haar veulen. Het veulen is brutaal, groot, mooi, slim, correct en beweegt geweldig. Elke dag in het weiland naar moeder en zoon kunnen kijken – dat is voor mij een van de mooiste momenten elke dag.”

