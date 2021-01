Sectorraad Paarden wil uitzondering bij eventuele avondklok

Premier Rutte en minister De Jonge maakten tijdens de persconferentie van 20 januari bekend dat ze voornemens zijn een avondklok in te stellen. Deze avondklok zal naar verwachting gelden tot 10 februari in alle delen van Nederland van 20.30 uur ’s avonds tot 4.30 uur in de ochtend. De Sectorraad Paarden dringt erop aan om uitzonderingen te maken voor de noodzakelijke verzorging van paarden.

Paarden moeten verzorgd worden en bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het instellen van een avondklok die komende zaterdag of zondag mogelijk ingaat moet nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. De Sectorraad Paarden en de dragende organisaties (KNHS, FNRS, LTO Nederland, KWPN, FNHB, Koepel fokkerij en SNDR) komen zodra hier meer over bekend is z.s.m. met een update voor de paardensector.

Bron: KNHS/FNRS