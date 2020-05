Simon Delestre helpt samen met Kamel Boudra en Elevage de Will Franse maneges in moeilijkheden

Gistermiddag kondigde topruiter Simon Delestre op Facebook aan de Franse maneges in moeilijkheden te helpen. Samen met Kamel Boudra, journalist en sportcommentator, en Elevage de Will biedt de topruiter een veulen aan voor de veiling van volgende week.

Om de Franse maneges die hard zijn getroffen door de coronacrisis te helpen, besloten Delestre, Boudra bij Elevage de Will aan te kloppen voor een ​​veulen voor de online veiling. Potentiële klanten kunnen daarom Monty de Will Z, een zoon van Marlou des Étisses (v.Quidam de Revel) uit een Casall-moeder in de online veiling kopen.

“Kamel Boudra en ik zijn de gelukkige sponsors van deze verkoop,” schreef Simon Delestre op Facebook. De veilingcatalogus, die in totaal veertien kavels zal aanbieden, wordt volgende week gepubliceerd. Het geld wordt volledig gedoneerd aan het Cavalier Solidaire-fonds, opgericht door de Franse ruiterfederatie.

Bron: Facebook/Horses.nl