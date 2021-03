Sowieso CSIO St. Gallen: ‘Mét of zonder publiek’

Door corona moest St. Gallen het CSIO vorig jaar noodgedwongen voorbij laten gaan. Maar dit jaar vindt het vijfsterrenconcours zoals gepland plaats van 3 tot en met 6 juni 2021 in het Gründenmoos-stadion in Zwitserland. "Hopelijk mét maar mocht dat niet mogelijk zijn dan zonder publiek", aldus de organisatie. Alleen is er vanwege de coronamaatregelen geen showprogramma.

Nayla Stössel, voorzitter van CSIO St. Gallen, legt uit: “We hebben sinds afgelopen zomer verschillende scenario’s gepland. We doen er alles aan om het evenement begin juni te houden. Na de afgelasting van vorig jaar willen we de ruiters met voorbereiding op het hoogste niveau een goede start geven voor de Olympische Spelen in Tokio. En met zoveel toeschouwers als we op dat moment mogen.”

Corona of rhino

“We hebben alle maatregelen tot in het laatste detail uitgewerkt. En desnoods kan het CSI ook doorgaan zonder publiek. Het enige dat ons dit jaar kan stoppen, is een evenementenverbod vanwege het corona- of rhinovirus.”

Bron: Horses.nl/Csio