Sperma komt nog grenzen over, in Frankrijk niet

De sluiting van verschillende grenzen in Europa brengt het verzenden van sperma niet in gevaar. Verschillende spermatransporteurs melden dat het verzenden van sperma over de grenzen (zoals bijvoorbeeld de gesloten grens van Denemarken) geen probleem is. Anders is dat in Frankrijk. Dat land is sinds gisteren in volledige lockdown en dat betekent dat daar ook het dekseizoen is komen stil te vallen.