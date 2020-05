Split Rock Jumping Tour krijgt definitieve toestemming om wedstrijd in juni te organiseren

De FEI en de Amerikaanse paardensportbond USEF zijn er mee akkoord gegaan dat de Split Rock Jumping Tour in Lexington verreden wordt van 17 tot en met 21 juni. De wedstrijd vindt plaats op het Kentucky Horse Park.

De organisatie heeft bepaalde keuzes gemaakt om het risico op de verspreiding van het coronavirus te verkleinen. ”Aan de wedstrijd nemen maximaal 400 paarden deel. We hebben voor deze locatie gekozen, omdat er veel ruimte is.”

Verheugd

Derek Braun, organisator van de wedstrijd, is blij dat de wedstrijd doorgang vindt. ”Dit was een moeilijke tijd voor iedereen en we zijn verheugd om als één van de eersten wedstrijdorganisatie de mogelijkheid te bieden aan ruiters om weer deel te nemen aan internationale wedstrijden.”

Veiligheid waarborgen

Braun: ”Onze belangrijkste prioriteit is om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. We zullen alle protocols en richtlijn opvolgen die door de de USEF en de FEI zijn opgesteld.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping