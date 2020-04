Sporten vanaf 28 april voor jeugd weer mogelijk, geen evenementen tot 1 september

De meeste coronamaatregelen blijven de komende tijd nog in stand, in ieder geval tot 20 mei. Dat heeft premier Mark Rutte op een persconferentie bekend gemaakt. Sporten (en dus ook paardrijden) wordt vanaf volgende week weer deels mogelijk voor de jeugd. Wedstrijden nog niet. Grotere evenementen zijn deze zomer verboden.

Vergunningsplichtige evenementen zijn in Nederland (net zoals in de buurlanden Duitsland en België) verboden tot 1 september. Grotere concoursen zoals bijvoorbeeld CSI Twente (juli) of de Global Champions Tour-etappe in Valkenswaard (augustus) kunnen deze zomer dus niet plaatsvinden.

Sporten voor jeugd weer mogelijk, wedstrijden nog niet

Vanaf volgende week (28 april) wordt sporten voor de jeugd weer mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 28 april buiten weer in teamverband trainen. Officiële wedstrijden mogen nog niet. Kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen ook meer ruimte om buiten te sporten. Wel op 1,5 meter afstand en ook zonder officiële wedstrijden.

KNHS en FNRS komen uiterlijk vrijdag met statement

Wat dat precies gaat inhouden voor de paardensport zal uiterlijk vrijdag bekend worden gemaakt door de FNRS en de KNHS. Duidelijk is dat er in ieder geval tot 20 mei geen concoursen kunnen plaatsvinden.

Reactie KNHS

De KNHS heeft als volgt gereageerd op de persconferentie:

“Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 21 april zijn de KNHS en FNRS in overleg over wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de paardensport. Belangrijkste wijziging op de huidige maatregelen is dat na 28 april kinderen t/m 12 jaar weer buiten en in teamverband mogen sporten. Jeugd van 13 t/m 18 jaar krijgt ook meer ruimte om buiten te sporten, maar moeten hierbij wel minimaal 1,5 meter afstand houden. Dit lijkt goed nieuws voor met name maneges waar een groot deel van de ruiters jonger is dan 19 jaar. De komende dagen werken de KNHS en FNRS gezamenlijke richtlijnen uit hoe we hier invulling aan kunnen geven. Uiterlijk vrijdag komen we met een update.“

Gefaseerde opstrart

De FNRS en de KNHS maakten eerder samen met het POS en NOC*NSF een protocol voor een gefaseerde heropstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Lees hier meer over dat plan.

Bron: Horses.nl/NOS