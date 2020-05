Sportwedstrijden in België verboden tot augustus: ‘Ontgoocheling is groot’

De Belgische veiligheidsraad heeft gisteren besloten dat sportevenementen, zowel voor professionals als amateurs, tot 31 juli verboden worden en over (groeps)lessen in maneges is ook nog geen duidelijkheid in België. De Belgische paardensportbonden zijn ontgoocheld: 'Sporten zijn verschillend en alle sporten zo maar op dezelfde hoop gooien is in deze een verkeerde strategie.'

“Paardensport Vlaanderen, KBRSF en LEWB zijn verrast door de beslissing van de veiligheidsraad aangaande de afgelasting van alle sportcompetities tot en met eind juli”, schrijven de bonden in een gezamenlijk persbericht.

Paardensport kan veilig en verantwoord

“Samen met sporten zoals golf en tennis biedt paardensport een perfecte mogelijkheid om – mits inachtname van alle maatregelen – op een veilige en verantwoorde wijze te starten. Onze competities gaan door op terreinen die hectares groot zijn. In de amateurreeksen is het een sport die met name in gezinsverband wordt beoefend en in het professioneel circuit wordt de sport uitgeoefend in een bedrijfsomgeving met vaste medewerkers. “

Aanslag op het inkomen

“Dit verbieden tot en met eind juli is enerzijds een aanslag op het mentale welzijn van deze gezinnen en is bovendien een aanslag op het inkomen van heel wat ruiters, paardenhandelaars en professionele sportaccommodaties. We willen daarbovenop erop wijzen dat bijna alle paardensportaccommodaties in privé handen zijn, waarbij deze clubs amper of niet kunnen terugvallen op structurele overheidondersteuning. Deze werking is dan ook van het grootste belang voor de continuiteit van de sport.”

Oproep

De bonden doen een oproep: “Wij doen dan een oproep naar de veiligheidsraad en naar alle betrokken politici in deze beslissing om de verschillende argumenten die in ogenschouw genomen zijn om tot deze beslissing te komen te herbekijken en vooral te diversifiëren tussen buitensporten, contactsporten, technische sporten, indoorsporten en outdoorsporten.”

Nog geen duidelijkheid over lessen

De bonden zijn ook ontgoocheld dat er nog steeds geen duidelijkheid is voor maneges: “Er zijn nog steeds geen verduidelijkingen gekomen in deze veiligheidsraad aangaande de privelessen en activiteiten van onze maneges en clubs. Een ontgoocheling voor onze sector.”

Bron: Paardensport Vlaanderen