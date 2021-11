Sportwereld én veiligheidsberaad tegen coronapas bij sportbeoefening

Een van de coronamaatregelen die aanstaande zaterdag (6 november) zou moeten ingaan, ligt hevig onder vuur. De verplichte coronapas voor 'georganiseerde sportbeoefening' en bij (amateur)wedstrijden. De Nederlandse sportbonden schreven voorafgaand aan de persconferentie al een brandbrief en nu wil ook het veiligheidsberaad een streep door deze maatregel.

Op de persconferentie maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge gisteren bekend dat iedere volwassene (18 jaar en ouder) vanaf zaterdag een coronapas moet laten zien als hij een sportlocatie bezoekt. Om daar deel te nemen aan ‘georganiseerde sportbeoefening’ of als toeschouwer van een (amateur)wedstrijd. Vertaald naar de paardenwereld: iedereen die op een manege of rijvereniging naar een wedstrijd of groepsles komt (als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer) moet daar laten zien dat hij negatief getest, gevaccineerd of genezen is.

Streep door maatregel?

De sportbonden (met de twee grootste sportbonden, de KNVB en de KNHB, voorop) keerden zich al voorafgaand aan de bekendmaking van die maatregel tegen zo’n toegangsbewijs in de sport en nu sluit het veiligheidsberaad zich daar bij aan. Voorzitter (en burgemeester van Nijmegen) Hubert Bruls denkt dat het niet haalbaar is om deze maatregel te handhaven. Niet door de verenigingen zelf (die voor deze ondankbare taak dan extra vrijwilligers moeten inschakelen), maar ook niet door de politie en of BOA’s. Bruls vraagt de Tweede Kamer kritisch naar deze maatregel te kijken.

Bron: Horses.nl/Volkskrant