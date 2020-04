Springamazone Patteet wordt door coronacrisis fokster

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Gudrun Patteet vertelt aan Stud for Life wat de voordelen zijn in deze periode. Patteet: ''Normaal gesproken is sport de prioriteit, maar de huidige situatie stelt mij in staat om enkele embryotransplantaties te doen met mijn topmerries. Meestal doen we dat niet, want als ze zeven of acht jaar oud zijn en actief zijn op het hoogste niveau wil ik hun cyclus niet verstoren. Het zou leuk zijn om een embryo te hebben van al mijn topmerries.''

Aan het begin van het jaar was de Belgische goed op dreef. De amazone nam haar paarden mee naar de Sunshine Tour in het Spaanse Vejer de la Frontera. ”De paarden die in Spanje wedstrijden hebben gelopen, train ik op dit moment wat rustiger. De andere paarden, die ik normaal gesproken nu op wedstrijden zou uitbrengen, train ik normaal. Als de paarden goed zijn, springen ze maar één keer per week en als ik het nodig vind, doe ik een tweede springtraining.”

Faciliteiten

De sleutel tot succes bereikt de amazone door het programma van de paarden zo veel mogelijk te variëren. ”Mijn paarden gaan naar de wei en ik probeer het werk zo veel mogelijk af te wisselen. Ik heb het geluk dat ik kan profiteren van de goed aangelegde faciliteiten, die mij veel mogelijkheden bieden. Als het mooi weer is, doe ik veel buitenwerk. Ik benut de grasbanen en galoppeerpaden”, aldus Patteet.

‘Paarden en ruiters hebben routine nodig’

”Ik begrijp dat de wedstrijden worden afgelast, omdat het voor de organisatie veel risico’s met zich meebrengt. Als het wedstrijdseizoen weer begint, kunnen we niet meteen meedoen aan 5*-wedstrijden, omdat zowel de paarden als ruiters een bepaalde routine nodig hebben om aan deze grote wedstrijden te kunnen deelnemen. Voordat we op grote wedstrijden aan de start verschijnen, beginnen we eerst met nationale wedstrijden en daarna 2*-wedstrijden. Ik hoop dat er dit seizoen nog een aantal mooie wedstrijden zullen plaatsvinden, want het is voor de organisatoren niet eenvoudig om wedstrijden van dit niveau neer te zetten.”

Ingewikkelde situatie

”Als er geen wedstrijden zijn, betekent dit ook dat er geen inkomsten zijn. Hierdoor is er een lastige situatie ontstaan. De kosten blijven hetzelfde ook al hebben we geen inkomsten. De verkoop van paarden ligt stil en er kunnen ook geen lessen worden gegeven. Het wordt ingewikkeld als de huidige situatie veel langer aanhoudt. Zonder grote sponsor is het moeilijk om deze situatie te overleven”, aldus de Belgische amazone.



Ritme behouden

”Op dit moment spring ik thuis niet over hoge hindernissen. Als de situatie aanhoudt, spring ik misschien hoger met mijn toppaarden, omdat ze in het ritme moeten blijven. Een pauze van een maand is geen probleem, maar als het langer duurt, wordt het lastiger.”



Bron: Horses.nl/Stud for Life