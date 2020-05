SRP schat schade in paardensector op 150 miljoen euro

De Sectorraad Paarden (SRP) schat de schade die paardensector heeft opgelopen door de coronacrisis op 150 miljoen euro. Bedrijven en organisaties hebben directe schade door verminderde opbrengsten en kosten die wel doorlopen. Een aantal bedrijven is zo hard geraakt, dat ze in het voortbestaan worden bedreigd en een aantal forse ingrepen moeten doen om overeind te blijven. Om die reden heeft de SRP bij het ministerie ingediend voor lastenverlichting en financiële bijstand.

De SRP is in opdracht van de dragende partijen van de SRP in gesprek met het ministerie. Gezamenlijk worden vanaf de uitbraak van de coronacrisis wekelijks de knelpunten en gevolgen voor de paardensector besproken en wordt gesproken over passende oplossingen. Daar waar mogelijk wordt verplichting c.q. aanpassing van de corona maatregelen toegepast, zodat de situatie op de bedrijven werkbaar blijft en het welzijn van de paarden niet in het gedrang komt.

152 miljoen euro

Aangesloten organisaties zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het in beeld brengen en onderbouwen van de financiële schade als gevolg van de coronacrisis en de getroffen maatregelen. De SRP heeft deze inventarisaties door de dragende organisaties gebundeld en alles bij elkaar opgeteld is de financiële schade door de coronacrisis voor de paardensector becijferd op een totaalbedrag van ruim 152 miljoen euro.

Lastenverlichting en financiële bijstand

Inmiddels is een verzoek ingediend bij het ministerie om lastenverlichting (BTW verlaging) en financiële bijstand om de meest ernstige gevolgen te ondervangen van de geleden en nog te lijden schade.

Bron: Sectorraad Paarden