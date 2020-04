Stal ’t Kabel organiseert ‘Wei drive through’

Nu de maneges vanwege het coronavirus gesloten zijn en er geen lessen mogen worden gegeven, missen de manegeruiters niet alleen hun vaste lessen, maar ook het contact met de manegepaarden. Online zie je veel initiatieven ontstaan en worden ruiters op de hoogte gehouden met bijvoorbeeld foto’s en filmpjes, maar Sanne Winters van manege Stal ’t Kabel uit Nieuw Vennep ging nog een stapje verder: zij organiseerde een heuse ‘Wei drive through’.

“Wat was dit leuk vanmorgen!! Aangezien we onze manegeklanten niet mogen ontvangen, hadden we een ‘wei drive through’ georganiseerd, zodat iedereen ff bij de paarden kon komen kijken, veilig vanuit de auto!!”, laat Sanne Winters weten op haar facebookpagina. “Het is een heel leuk fimpje geworden!”

Netjes vanuit de auto

Er was een route uitgezet, die de ruiters met de auto konden volgen zodat ze alle paarden en pony’s konden zien en het werd nog veel drukker dan verwacht. Iedereen kon netjes op een rijtje op zijn gemak langs zijn lievelingetje(s) rijden en daarmee even een beetje het gevoel krijgen van op de manege zijn.

Lekkers

De manegeruiters konden zo hun oogappeltjes weer even in het echt zien en maakten gelijk van de gelegenheid gebruik om heel veel lekkers voor de paarden achter te laten. Winters en haar team laten in het filmpje ook zien hoe al het lekkers verdeeld wordt, zodat iedereen ook daar een stukje van mee krijgt.

In quarantaine met ..

Onlangs kwam Sanne Winters ook bij ons aan het woord in de rubriek ‘In quarantaine met’. Dat kun je hier lezen (Horses Premium)

Bron: FB