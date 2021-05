Stap 2 versoepelingen per 19 mei: weer meer mogelijk voor sporters

De aangekondigde versoepelingen (de tweede stap is het versoepelingsplan) van de coronaregels gaan volgende week (19 mei) door, maar dan moeten de cijfers uit de ziekenhuizen wel blijven dalen. De definitieve beslissing wordt maandag 17 mei genomen. Per volgende week is er voor de (paarden)sport weer meer mogelijk: binnensport is weer toegestaan, sporten kan weer in groepen zonder leeftijdsbeperking (buiten) en kinderen tot en met 17 mogen weer wedstrijden rijden.