Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Kevin Staut vertelt aan Grandprix.info hoe zijn dagelijkse werkzaamheden eruit zien in deze periode. Staut: ”Ik heb het voorrecht om mijn beroep uit te kunnen blijven oefenen. Ik richt mij elke dag op mijn passie. In deze tijd houd ik mij bezig met de aanstormende talenten.”

”Ik neem nu de tijd om mijn nieuwe paarden goed te leren kennen, die onlangs in mijn stallen zijn aangekomen. Ik heb sinds kort de beschikking over de 11-jarige Visconti du Telman (v. Toulon), de 11-jarige Vegas de la Folie (v. Gastronom de Hus) en de 12-jarige Cheppetta (v. Chepetto). Met Cheppetta gaat het erg goed. Ik ben blij dat ik haar op stal had voordat de opsluiting in Frankrijk werkelijkheid werd.”

Klein doel

”Ik doe nu basiswerk met mijn paarden. Ik heb mezelf dit als klein doel gesteld. Ik train mijn jonge en ervaren paarden elke week met kleine gymnastiekoefeningen en een keer met lage hindernissen, omdat hoge hindernissen nu niet nodig zijn. Er is niet per se een sportieve uitdaging, omdat we niet weten wanneer de wedstrijden kunnen worden hervat. Ik besteed ook aandacht aan de lichamelijke conditie van mijn paarden.”

‘Er is altijd iets te ontdekken’

”Het voordeel bij paarden is dat je je door eentonigheid nooit echt moe voelt. Zelfs als je altijd op dezelfde paarden rijdt, is er altijd iets anders te ontdekken of een klein technisch probleem dat moet worden opgelost”, aldus Staut.

‘Mijn paarden zijn gelukkig’

”Op dit moment hebben we veel zon in Normandië. Mijn paarden brengen veel tijd door in de paddock, waardoor ze zich goed voelen. Ze voelen zich in elk geval niet zichtbaar moe. Ze zouden er ook van profiteren in normale tijden, maar niet zeven dagen per week als ze deelnemen aan wedstrijden”, aldus de Fransman.

Kansen voor Frankrijk in Tokyo

”Vanuit strikt sportief oogpunt, vormt het uitstellen van de Olympische Spelen een kans voor het Franse team. Het springteam moet opnieuw worden gevormd. Als de Spelen dit jaar hadden plaatsgevonden, zou elke geselecteerd combinatie hun best hebben gedaan, maar de kans op een medaille zou ongetwijfeld beperkt zijn geweest. Doordat we nu een jaar langer hebben, moeten de ruiters in staat zijn hun paarden beter voor te bereiden. Hierdoor is het mogelijk dat Frankrijk ervaren ruiters naar Tokyo stuurt”, aldus de springruiter.

Bron: Horses.nl/Grandprix.info