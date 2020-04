Steve Guerdat: ‘Er komt een uitweg voor dit alles’

Voor Steve Guerdat ging de kans om voor de vierde keer de Wereldbeker-finale op naam te zetten door het coronavirus. Ook zijn kansen om voor een tweede gouden medaille gaan op de Olympische Spelen dit jaar zijn verkeken. Daarnaast was zijn bruiloft met zijn verloofde Fanny Skalli volgende maand gepland en deze is ook uitgesteld door de huidige crisis.

Hoewel dit iemands humeur behoorlijk kan verpesten, weet Steve Guerdat het allemaal te relativeren. “Niemand praat over de miljoenen kinderen in de wereld die geen schoon water hebben en een hongerdood sterven. We denken alleen aan hoe ik weer naar wedstrijden kan, hoe ga ik voor m’n auto betalen, hoe ga ik m’n nieuwe vrachtwagen betalen en hoe ga ik mijn nieuwe paard kopen.”

Guerdat vervolgt: “De armen leven in crisis elke dag van hun leven. Er is daarom voor ons geen reden om bang te zijn. Het is een ervaring en het is nu een keer voor iedereen hetzelfde. Daarom moeten we vooruit kijken en erover nadenken om dingen anders te doen, maar er komt een uitweg voor dit alles.”

Aangezien de Olympische Spelen nu verzet zijn, zit voor de ruiter niets anders op dan gewoon te blijven trainen en afwachten wat er gebeurt.: “We kunnen er niets aan veranderen en het was het juiste besluit om de Spelen uit te stellen. We moeten er meer leren omgaan en op welke manier dan ook gaan we gewoon door.”

John Whitaker als held

In het interview met de FEI vertelt de ruiter ook over zijn voorbeelden en dat naast Michael Jordan, ook John Whitaker altijd zijn held is geweest. “Met John is alles makkelijk. Ik denk dat hij niet eens echt weet wat hij bereikt, omdat het allemaal van nature komt bij hem. Paarden reageren op hem en hij kan winnen door op de meest natuurlijke manier te rijden. Dat inspireert me als ruiter zijnde.”

Nu de ruiter zelf ook voor heel veel mensen een voorbeeld is, kan hij zich dat niet helemaal goed voorstellen. “Ik voel me niet zo, ik zie mezelf niet als heel erg goed. Ik heb vertrouwen in wat ik doe, maar ik heb nog vaak het gevoel dat ik veel fout doe. Dat ik nog veel fouten maak en er zoveel punten zijn die ik nog moet verbeteren. Ik denk er helemaal niet over na dat ik een voorbeeld ben, dat ik een inspiratie ben voor andere ruiters en amazones.”

Invloedrijke personen

Zijn vader is Philippe Guerdat die voor onder andere België, Frankrijk al bondscoach was en nu de Brazilianen coacht. Voor Guerdat is zijn vader de persoon die het meeste invloed had op hem. “Hij drong zich nooit op, liet me altijd mijn eigen gang gaan en daarom heb ik zoveel respect voor hem. Voor het rijden was hij de grootste invloed vanaf dag één. Daarnaast is Thomas Fuchs de laatste jaren ook heel belangrijk geweest voor mijn carrière.”

‘Het is geen werk!’

De Zwitser ziet het rijden niet als werk en is daar heel duidelijk over: “Het is geen werk! Als je denkt dat het werk is, dan heb je de verkeerde baan. Misschien kan een groom dat zeggen, maar een professionele ruiter zeker niet. Wat wij als ruiters hebben, is een geweldig leven. Het neemt veel tijd in beslag, maar het is verre van zwaar werk.” Jalisca Sollier (v.Alligator Fontaine) is zijn all-time favoriete paard: “Zij zorgde ervoor dat mijn carrière in de lift kwam. Ze gaf altijd 200% voor mij en ze was het vriendelijkste paard dat je ooit kunt vinden. Ze was het allerbeste paard dat ik had.”

Bron: World of Showjumping