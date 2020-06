Steve Guerdat: ‘Mijn paarden zijn erg fit en hebben geprofiteerd van deze periode’

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben topruiters een nieuw ritme moeten vinden door het ontbreken van wedstrijden. Steve Guerdat heeft deze rustperiode benut. ''We hebben van deze pauze gebruik gemaakt door te werken met de paarden, zonder de stress van wedstrijden te ervaren. Onze paarden zijn erg fit en hebben geprofiteerd van deze periode.''

”Eerlijk gezegd was het vanuit persoonlijk oogpunt en ondanks de ernst van de gezondheidssituatie een zeer goede periode.”

Samenwerking met Alain Jufer

De 42-jarige Zwitserse springruiter Alain Jufer heeft zijn intrek genomen in de stallen van Steve Guerdat. ”Alain is een hele goede jeugdvriend en hij kent mijn vader goed. Een paar maanden geleden vertelde hij me dat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging in zijn sportcarrière en dat hij het graag naar een hoger niveau wilde tillen. Ik ben blij dat ik kan profiteren van en kan werken met een ervaren ruiter zoals hij. Het sluit ook aan bij mijn wens om het coaching- en trainingsgedeelte van jonge ruiters te ontwikkelen die hun vaardigheden willen verbeteren.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Info