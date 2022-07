Streep door Indoor München wegens onzekerheid Corona

De organisatie van Indoor München heeft besloten dat het concours dit jaar niet op de kalender verschijnt. 'Het is moeilijk te voorspellen wat de corona besmettingen gaan doen in de herfst en daarom hebben we als organisatie besloten dat de wedstrijd dit jaar niet doorgaat.' Zonde, want Indoor München was een mooie wedstrijd met onder andere internationale springrubrieken tot 4* niveau. Ook voor de dressuur was het een mooi concours met een 4* Grand Prix, Spécial en kür op muziek.