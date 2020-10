Persconferentie Rutte en De Jonge: Streep door wedstrijdsport

Zoals gisteren en vandaag al doorschemerde legt het kabinet de sport aan banden om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Dat geldt ook voor de paardensport. Wedstrijden zijn vanaf morgenavond 22.00 uur taboe.

Eerder vandaag lekte al een versie uit van de routekaart coronamaatregelen, waarbij de maatregelen per besmettingsniveau worden geschilderd.

Niveau ‘zeer ernstig’

Sinds vandaag is het risiconiveau op ‘zeer ernstig’ (250 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week) gekomen. In Nederland werden door het RIVM in de afgelopen week 252 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd.

Gedeeltelijke lockdown: Reisbewegingen en sociale contacten beperken

Premier Rutte en Minster De Jonge lieten in de persconferentie weten dat het zaak is om nu in te grijpen en de reisbewegingen en sociale contacten van mensen te beperken. “Een gedeeltelijke lockdown”, noemde Rutte het.

Daarbij wordt onder andere de wedstrijdsport ‘geslachtofferd’ in plaats van bijvoorbeeld het onderwijs, dat door het kabinet als belangrijker wordt gezien.

Streep door wedstrijden

Eerder leek het nog te gaan om het verbieden van teamsport(wedstrijden), maar nu is duidelijk dat het gaat om alle wedstrijden. Dus ook de paardensport.

Er is alleen een uitzondering voor het betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie).

Evenementen verboden

Alle evenementen worden verboden. Daarmee gaat er waarschijnlijk dus ook een streep door de Pavo Cup aankomend weekend.

Vier weken

De maatregelen gelden voor vier weken.

KNHS komt later met verklaring

De KNHS komt later met een verklaring wat de maatregelen precies inhouden voor de paardensport.

Bron: Horses.nl