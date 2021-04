Terrassen hippische sportaccommodaties blijven gesloten

Vorige week werd in de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge aangekondigd dat per 28 april lichte versoepelingen doorgevoerd worden. Één van die versoepelingen is de openstelling van terrassen. Met deze eerste berichtgeving leek het ook voor hippische (sport)accommodaties met een horecavergunning mogelijk om hun terrassen vanaf die datum te openen. Helaas is de berichtgeving na de persconferentie verder aangescherpt, waardoor terrassen bij alle sportaccommodaties gesloten dienen te blijven.