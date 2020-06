Terugkijken: Emile Hendrix in NOS Sportjournaal

KNHS-bestuurslid Emile Hendrix was gisteren te zien in het NOS Sportjournaal. Hendrix brengt de huidige problematiek in de paardensport bij diverse media onder de aanbracht. Donderdagochtend verscheen er namens Hendrix al een artikel in De Telegraaf.

Emile Hendrix, bestuurslid van de KNHS en voormalig topruiter, is teleurgesteld en boos, omdat de paardensport in Nederland nog altijd stilligt vanwege het coronavirus. “We lopen een achterstand op ten opzichte van het buitenland”, zegt hij in het sportjournaal. “We zijn een sport met nul risico op besmetting.”

Vuist op tafel

Hendrix roept iedereen in de paardensport op om op de barricade te klimmen. “Ik vind het kwalijk dat alle sporten over één kam worden geschoren. Ik geloof dat maatwerk hier op z’n plaats is. Je kunt niet elke sport en elk evenement met elkaar vergelijken. Het is nu echt tijd om met de vuist op tafel te slaan.”

Kijk hier NOS sportjournaal terug.

Bron NOS