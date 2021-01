The Dutch Masters beperkt tot CDI-W en CSI5* zonder publiek

The Dutch Masters (Indoor Brabant) gaat door dit jaar, meldt het Brabants Dagblad. Het concours in de Brabanthallen wordt echter beperkt tot drie dagen (12-14 maart), uitsluitend het topniveau (de Wereldbekerkwalificatie dressuur en CSI5*-rubrieken) en slechts 60 ruiters zijn welkom. Publiek blijft achterwege.

“Voor de continuïteit van het evenement, voor het grandslamconcept, voor de hele paardensport en voor de ruiters is het heel belangrijk dat The Dutch Masters Indoor Brabant doorgaat”, vertelt concoursdirecteur Marcel Hunze op BD.nl. “Het is het eerste paardensportevenement van topniveau dat sinds de corona-uitbraak kan plaatsvinden.”

Zestig ruiters

Zo’n zestig ruiters uit de hele wereld komen in maart naar de Brabanthallen. Hunze meldt dat die ruiters in een ‘strakke bubbel’ komen, dagelijks getest worden en in aparte afdelingen in hotels komen.

Uitzondering topsport

Ook als de huidige lockdown nog tot maart zou duren, zou het concours plaats kunnen vinden. Er is namelijk een uitzondering voor de topsportcompetities in de huidige coronamaatregelen.

Bron: Horses.nl/BD.nl