The Dutch Masters gaat sowieso door: ‘We werken met drie scenario’s’

De editie van 2020 moest op het allerlaatste moment worden geannuleerd en afgelopen voorjaar kon The Dutch Masters in Den Bosch in afgeslankte vorm doorgaan. Ondanks de huidige coronamaatregelen heeft directeur Marcel Hunze een goede boodschap. “Zolang er geen compleet verbod is, heeft The Dutch Masters ook in 2022 een editie."

“Dat is onze intentie en ook de intentie van de Rolex Grand Slam-serie: ongeacht de maatregelen, de sport vindt plaats”, vervolgt Marcel Hunze in een interview met De Paardenkrant.

Reguliere editie

Hunze is voorzichtig optimistisch dat er in maart (10-13 maart is het concours gepland) een reguliere editie met publiek kan plaatsvinden. “Maar we werken met drie scenario’s: met publiek, met beperkt publiek of zonder publiek.”

Financiële uitdaging

Kan dat uit, nog zo’n editie zonder publiek zoals in 2021? “Het is financieel uiteraard een uitdaging, maar met dank aan onze sponsors is het mogelijk. En Rolex hecht er ook veel waarde aan dat de complete Grand Slam-serie plaatsvindt. Tot nu toe is dat ook gelukt. Ik ga er dus van uit dat we sowieso een editie 2022 hebben, we moeten nog even afwachten welke vorm het kan worden.”

Bron: Horses.nl