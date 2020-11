Theo Fledderus: ‘Gelukkig zijn er lichtpuntjes’

"Corona blijft ons bezighouden. Niet omdat we het willen, maar omdat het niet anders kan. De maatregelen om het virus in te dammen hebben een grote invloed op ons leven en op de paardensport", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“De maatregelen zijn weer strenger dan toen mijn vorige column uitkwam. We zitten zelfs in een bijna net zo strikte lock down als tijdens de eerste golf. Dat vraagt veel uithoudingsvermogen. Gelukkig zijn er lichtpuntjes; het gaat langzaam beter met de coronacijfers en we kunnen en mogen in deze gedeeltelijke lock down nog steeds paardrijden. Ook de online mogelijkheden zijn steeds groter.”

Anders dan eerste lock down

“Minister van Medische Zorg en Sport, Van Ark, heeft ervoor gezorgd dat terwijl Nederland grotendeels op slot zit, bijna iedereen zijn eigen sport mag blijven beoefenen. Dat vind ik echt goed nieuws. Paardrijden kan daardoor nog steeds. De overheid heeft bij het maken van de regels gekeken naar de sportscholen. Daar komt dat verbod op groepslessen uit voort. Groepslessen waar een zaal vol mensen intensief met elkaar sporten en zweten zoals op een spinningbike of tijdens een zumba-les mogen voorlopig niet. Persoonlijk kan ik dat begrijpen. Echter zijn zulke groepslessen niet te vergelijken met bijvoorbeeld zes ruiters in een binnenbak met één instructeur. Daar zou niets op tegen moeten zijn. Paardensport is gewoonweg niet te vergelijken met sporten in een fitnesscentrum.”

Spanningsveld

“Toch heeft de paardensport ook te maken met de regels zoals ze zijn gemaakt. Achter de schermen is de KNHS (samen met de FNRS) nog steeds dagelijks aan het werk om te lobbyen bij de overheid en zoveel mogelijk ruimte te creëren voor paardensporters en de regels te vertalen naar onze sport. Het is een spanningsveld tussen wat kan, mag en wat we willen.”

Coronabesmettingslek

“Uiteraard mag de paardensport niet voor een coronabesmettingslek zorgen. Dat willen we voorkomen. Aan de andere kant zien we dat erin landen om ons heen soms toch nog meer kan dan hier omdat er bijvoorbeeld nog internationale wedstrijden gereden worden. Ook daar wijzen we de overheid op. Binnen wat toegestaan is willen we zoveel mogelijk kunnen doen. Als er veranderingen zijn binnen dat wat mag, is dat natuurlijk direct te lezen op knhs.nl.”

Gratis masterclass

“Wedstrijden mogen nu dus niet gereden worden. Omdat startpashouders door het geldende overheidsverbod, geen wedstrijden kunnen rijden, hebben we besloten hen een gratis online masterclass ter waarde van 150 euro aan te bieden. Startpashouders kunnen kiezen uit een masterclass dressuur van Alex van Silfhout of een masterclass springen van Rob Ehrens. Op deze manier willen wij graag iets terug doen voor alle startpashouders nu er minder gebruik kan worden gemaakt van een startpas. De eerste reacties zijn erg positief. Zo lezen wij op ons Facebookaccount reacties zoals: ‘Goed initiatief’, ‘Super leuk en leerzaam’ en ‘er wordt tenminste wat geprobeerd en dat vind ik een positief signaal’.”

Volhouden

“En over positieve signalen gesproken; de corona-opname- en intensive care-cijfers nemen gelukkig geleidelijk af. Wie weet kunnen we binnenkort wel weer activiteiten voor beoordelings- en meetmomenten organiseren. Daarnaast liet de verkiezingsuitslag in Amerika afgelopen weekend zien dat de wereld zomaar weer kan veranderen. Dat geeft mij een goed gevoel. En dat wil ik meegeven aan jullie: houd vol, op een dag ziet de wereld er weer anders uit en kunnen en mogen we er weer op uit. Ook te paard!”

Bron: KNHS