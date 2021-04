Theo Fledderus: ‘Paardensport hoort veel meer ruimte te krijgen’

"In het ‘Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk’ is sport prominent opgenomen, en daar ben ik positief over. Het plan werd gisteren gepresenteerd door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Vanaf dag één strijden alle sportbonden gezamenlijk voor ruimte voor sport binnen het coronabeleid en dat lijkt nu meer en meer zijn vruchten af te gaan werpen. Maar het is nog niet wat het wezen moet. In stap 1 van het stappenplan is sport niet genoemd en dat vind ik vreemd", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Daarnaast is er nog heel veel onduidelijk. Dat sporten meer bijdraagt aan de oplossing dan dat het een probleem is , wordt meer en meer erkend, maar ik vind dat de sport en vooral de paardensport veel meer ruimte hoort te krijgen in dit plan.”

Buitenproportioneel

“Dat paardensport geen contactsport is, dat er altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden en dat de sport plaats vindt in zeer grote goed geventileerde ruimtes (rijhallen) en bovendien vanaf april voornamelijk buiten, is binnen de paardensportwereld alom bekend. De kans op besmettingen binnen de paardensport is zeer klein, terwijl de overheidsmaatregelen de paardensport buitenproportioneel hard raken hebben we het afgelopen jaar bijzonder duidelijk gemerkt. Daarom heeft de KNHS op 9 april een open brief aan het ministerie van VWS gestuurd om bovenstaande nogmaals uit te leggen met de vraag om het verbod op de paardensport per 21 april op te heffen.”

Niets over wedstrijden

“Gisteren zagen we dus dat sport niet genoemd is in stap 1 van het openingsplan. Fijn dat straks we weer met spelregels naar de terrassen kunnen maar dat moet toch ook gelden voor het buiten sporten? Ook als je ouder bent dan 26. Onbegrijpelijk vind ik dat. Daarnaast wordt er in de vervolgstappen niets gezegd over wedstrijden. En dat terwijl wedstrijden in veel sporten maar zeker in de paardensport makkelijk coronaproof georganiseerd kunnen worden. Goede protocollen liggen klaar om alles binnen de basiscoronaregels te kunnen organiseren. Het risico op virusoverdracht is buiten gering. Het is juist omgekeerd, sporten is gezond en houdt mensen gezond.”

Weer in overleg

“Donderdag gaan alle sportbonden weer in overleg. Hopelijk kunnen we dan meer duidelijkheid krijgen over wedstrijden en sowieso meer duidelijkheid over de vage termen die in het openingsplan staan en vooral over dat wat er niet in staat. De KNHS blijft strijden om het verbod op wedstrijden en andere beperkingen die niet nodig zijn zo snel mogelijk binnen de paardensport te doorbreken.”

Internationale sport

“Het goede nieuws is dat er wel wat gebeurt. Nu het rhinopneumonie virus op zijn retour is, kan de internationale sport weer opstarten. De Dutch Masters staan voor de deur. Van 23 tot en met 25 april vindt de bijzondere editie plaats, waar de internationale springtop zal floreren in Brabant. Dat wordt genieten! Daarnaast is er groen licht voor het vaccineren van de olympiërs. Ook dat zie ik als een erkenning van het belang van sport. Uiteraard ligt dat gevoelig. Maar besef dat het om ‘slechts’ vierhonderd mensen gaat in een land met meer dan 17 miljoen mensen en de meest gevoelige groepen daarvan binnenkort zo’n beetje gevaccineerd zijn.”

Hippiade en meetmomenten

“En er is meer goed nieuws. De voorbereidingen voor de Hippiade zijn volop bezig. In week 33 van 17 tot en met 21 augustus worden deze kampioenschappen voor de breedtesport verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Uiteraard is er nog veel onzeker over het verloop van dit paardensportfeest, maar verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Het is echt fantastisch om hiernaar uit te kijken. En weet ook dat als we een streepje licht zien, als het aan ons ligt meetmomenten zo gauw als het kan weer mogelijk worden!”

