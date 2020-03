Theo Fledderus: ‘Samen de schouders eronder’

"Een virus houdt de wereld in een ijzeren greep. Wie had een maand geleden kunnen denken dat scholen, bedrijven, restaurants en verzorgingstehuizen dicht zouden zijn? Dat de inkomsten opdrogen, we onze ouders niet meer kunnen opzoeken, we onze kinderen thuis moeten opvangen, geen feestjes, geen hand, geen knuffel. Dat er geen evenementen en sportwedstrijden meer gehouden kunnen worden. Geen Indoor Brabant, geen CHIO, zelfs geen Olympische Spelen…… Voor iedereen is de sport stil komen te liggen. Dat betekent geen les, geen training, geen wedstrijd. Een groot gemis aan sportplezier!", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Wij zijn als KNHS vol aan de bak om in deze crisis alles voor de paardensport in goede banen te leiden. Om programma’s bij te stellen. Om te zorgen dat iedereen weet waar hij aan toe is en daar goed over te communiceren. Om bij de overheid te waarborgen dat onze paarden nog wel verzorgd mogen worden en beweging krijgen. Dat ruiters nog steeds naar hun paarden kunnen.”

Leden en startpashouders

“Wij beseffen dat je niet veel hebt aan de startpas nu er geen wedstrijden zijn. Daarom zijn we volop bezig, net zoals al heel goed in het onderwijs gebeurt, om te kijken of we op een digitale manier toch iets voor onze leden en startpashouders kunnen doen. We maken filmpjes waarin we je tips geven over paardrijden en paardenverzorging. We maken hoogwaardige instructiefilms waarin de beste trainers die we hebben je leren hoe je beter wordt. We gaan het op korte termijn mogelijk maken dat je de video van je eigen proef kunt laten beoordelen door deskundige juryleden. Alles om te zorgen dat je weet hoe je het best met jouw paard om kunt gaan en hoe je zelf een betere ruiter kunt worden.”

Lobbyen voor ruiters en paarden

“We doen ons best voor je en voor onze paarden. Help jij ons dan om dat te kunnen blijven doen in een tijd waarin elkaar ondersteunen en solidariteit meer dan ooit voorop staan? Allereerst door lid te blijven en door te accepteren dat je nu niets met de startpas kunt, terwijl wij ondertussen, zoals gemeld, hard werken aan alternatieven en blijven lobbyen voor onze ruiters en paarden. Want straks is het virus een keer overwonnen en gaan we allemaal weer les nemen, wedstrijden rijden en lekker het bos in of het strand op. En dan zijn wij er nog steeds voor jou om wedstrijden en evenementen te organiseren, het paardenonderwijs te verbeteren, te werken aan paardenwelzijn. Kortom: te zorgen dat we allemaal weer met plezier kunnen paardrijden!”

Maatregelen

“Om daar te komen is het van groot belang dat we ons allemaal houden aan de maatregelen die de overheid heeft opgelegd. Hoe vervelend dat ook is en hoe moeilijk om vol te houden. Het gaat tenslotte om onze gezondheid en die van onze ouders, kinderen en buren. Blijf allemaal gezond en zet samen de schouders eronder!”

Bron: KNHS