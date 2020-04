Theo Fledderus: ‘We denken niet aan evenementen, wel aan kleine wedstrijden’

"In de persconferentie van het kabinet vlak voor de Paasdagen kwam het al duidelijk naar voren: we zijn nog lang niet van het coronavirus af. Dit betekent dat we er rekening mee moeten houden dat we nog door zullen moeten gaan met maatregelen die de verspreiding van het virus tegengaan of deze minimaal afremmen. Voorzichtig wordt al gesproken over de ‘anderhalve meter samenleving’. Oftewel, een wereld waarin we voor langere tijd beschermende maatregelen moeten blijven nemen", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“Ik vind dat wij vanuit de paardensport ons over het algemeen prima gedragen en heel goed houden aan de voorgeschreven maatregelen. Leuk is het natuurlijk allemaal niet. Want: niet meer op wedstrijd, niet meer samen het bos in, niet meer samen trainen. Bepaald niet fijn allemaal. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor ondernemers in de sport, instructeurs, manegehouders en handelaren… Laten we blij zijn dat we nog steeds onze paarden goed kunnen verzorgen en laten bewegen, en dat we ook nog steeds paard mogen rijden. In veel landen is het beleid beduidend strenger.”

Digitale initiatieven

“Vanuit de KNHS proberen wij je ook te helpen door, net als in het onderwijs, digitale initiatieven te ontwikkelen, waardoor je toch bezig kunt blijven met je grootste passie. Hoe mooi dit laatste ook is, het is geen vervanging voor het met anderen rijden van een wedstrijd.”

Anders dan gewend

“Toch komt ook de tijd dat we wel weer mogen sporten en dus wel weer aan een wedstrijd kunnen deelnemen. Dat zal voorlopig anders gaan dan we gewend zijn. We zijn er als KNHS, samen met de FNRS, druk mee bezig om dit voor te bereiden. Waar moet je dan aan denken? Op de eerste plaats gaat het om afstand houden van elkaar. Want we willen blijven voorkomen dat het virus zich (te snel) blijft verspreiden. En ook al zijn we misschien niet direct over onze eigen gezondheid bezorgd, we zullen ook rekening moeten houden met mensen die er minder goed voorstaan.”

Jurering, parkeren en kantinegebruik

“Hoe zouden we daar invulling aan kunnen geven, is nu de vraag. Een goed wedstrijdschema, een eenduidige routing op het wedstrijdterrein kunnen al helpen en daarbij moet er goed worden nagedacht over jurering, parkeren, kantinegebruik, enzovoort. De grote vraag is ook of het voorlopig verstandig is publiek toe te laten. We denken sowieso niet aan evenementen, maar wel aan kleine wedstrijden, waarbij de onderlinge afstand tussen mensen goed te regelen is.”

Anderhalve meter paardensport

“Zo zouden we, door ons aan te passen, over enige tijd toch weer kunnen beginnen met onze sport. We moeten dit nu samen uitvinden. En met samen bedoel ik dat we in de sport met elkaar en ook met andere sportbonden blijven optrekken. Als we onszelf blijven realiseren dat ons aller gezondheid een groot goed is, kunnen we samen vorm gaan geven aan paardensport met afstand tot elkaar, in dit geval ‘de anderhalve meter paardensport’.”

Bron: KNHS