Theo Hanzon: ‘Online wordt heel positief ontvangen’

Theo Hanzon runt zijn eigen stal, heeft een heel stel paarden voor de jonge paarden-wedstrijden tot en met de Grand Prix en geeft daarnaast veel lessen. Maar in deze tijden is dat anders. Hoe ziet zijn dagelijkse leven eruit in de coronacrisis? Daarop geeft Hanzon antwoord via een videoverbinding met ClipMyHorse-commentator Bettine van Harselaar.

“Overdag is er weinig veranderd. We rijden de paarden en de klanten die bij ons staan komen ook hun paarden rijden”, vertelt Theo Hanzon over de dagelijkse gang van zaken bij hem op het bedrijf.

Tijd voor klusjes

Omdat zijn lessen en de wedstrijden stilliggen, zijn Hanzons avonden en weekeinden wel een stuk rustiger. “De extra tijd in het weekend gebruiken we nu voor de klusjes, die normaal een beetje bleven liggen.”

Online lessen

In deze periode wil Hanzon zijn leerlingen wel de mogelijkheid bieden om zijn hulp in te schakelen. Daarom is hij actief bezig met het geven van online lessen. “Sommige ruiters geef ik les via een live-verbinding, maar mensen kunnen ook een video insturen. Die voorzie ik dan van feedback en dan stuur ik hem terug”, legt Hanzon uit. “De online lessen worden heel positief ontvangen en ik vind het eigenlijk ook heel leuk om te doen.”

WK-traject

Verder vertelt Hanzon welke paarden hij momenteel op stal heeft staan en wat zijn doelen zijn voor als de wedstrijden straks weer hervat worden. Zo komt onder andere Turfhorst Invershin (v. Charmeur) ter sprake. Deze KWPN-hengst is inmiddels klaar voor de Lichte Tour en is via de eerste videoselectie een ronde verder in de WK-traject voor zevenjarigen. Zijn Grand Prix-paard Helena vh Goorhof (v. Gribaldi), die vorig jaar een zeer sterk seizoen liep en op weg was naar het kader, is weer helemaal fit en klaar om terug te keren in de ring.

Bekijk hier het interview

Bron: ClipMyHorse