Therapie-pony’s op quarantainebezoek in Londen

Minipaardjes die normaalgesproken als therapie-dieren worden ingezet, gaan momenteel langs bij Londenaren die in quarantaine zitten vanwege het coronavirus. De paardjes gaan langs bij mensen die niet naar buiten mogen om wat afleiding te bieden. Er kan natuurlijk niet geaaid worden, maar "de ponies zorgen wel voor een glimlach".

Park Lane Stables in Teddington doet de huisbezoekjes op verzoek. Manager Natalie O’Rourke zegt: “We krijgen veel aanvragen binnen. Het is gratis, we willen wat vreugde in onze buurt verspreiden. Het breekt de dag een beetje voor de mensen, want als je binnen moet zitten kan een dag lang duren.”

“Voor de paardjes is het ook lekker, ze krijgen wat beweging en mogen onderweg gras eten” vertelt O’Rourke. “Ook de vrijwilligers vinden het fijn om te doen en zich nuttig te maken” vertelt de stalmanager.

