Tips Duitse FN voor maneges: Fondsenwerving en online theorielessen

Net als in Nederland hebben ook in Duitsland de manegebedrijven het zwaar in de coronacrisis. Naast overheidssubsidies en kredietprogramma's zijn er ook fondsenwervingscampagnes om het financiële gat te vullen die de rijlessen hebben achtergelaten. De Duitse hippische federatie (FN) heeft op haar website informatie verzameld over hoe je met succes een geldinzamelingsactie kunt opzetten.