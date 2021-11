Toch geen publiek welkom bij eerste bezichtiging

Op 13 november liet het KWPN weten geen publiek toe te laten bij de eerste bezichtiging (die volgende week woensdag begint). Twee dagen later kwam het stamboek daar weer op terug. En nu, na de persconferentie van vanavond, maakt het KWPN bekend dat er toch geen publiek welkom is in Ermelo.

Het KWPN liet in eerste instantie, na de bekendmaking van de maatregelen van 12 november, bekend geen publiek toe te laten tot de eerste bezichtiging ‘in het kader van het maatschappelijk belang’. Dat werd twee dagen later weer teruggenomen.

Onvoldoende zitplaatsen

Publiek op een evenement als de eerste bezichtiging is in principe niet verboden, maar de beschikbare zitplaatsen in de Willem Alexanderhal zorgen ervoor dat publiek niet kan worden toegestaan, aldus het KWPN. “De aanvullende maatregelen hebben consequenties voor de zadelpresentatie op maandag 29 november aanstaande en de eerste bezichtiging die start op 1 december 2021. In verband met de verplichte maatregel om 1,5 meter afstand te houden zijn er onvoldoende zitplaatsen in de Willem Alexanderhal om publiek toe te laten.”

Eerste bezichtiging op livestream, zadelpresentatie niet

De eerste bezichtiging is te volgen via de livestream, de zadelpresentatie van aanstaande maandag niet.

Werkwijze

Voor de zadelpresentatie wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

Per paard kan maximaal aanwezig zijn: de ruiter, groom en geregistreerde(n).

Aanwezigen dienen 1,5 meter afstand te houden, ook op de tribune. Hierop wordt ook gehandhaafd door de beveiligers.

Bij het verplaatsen binnen de Willem-Alexanderhal is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voor de eerste bezichtiging geldt de volgende werkwijze

Per paard kan maximaal aanwezig zijn: de voorbrenger, aanjager en geregistreerde(n).

Aanwezigen dienen 1,5 meter afstand te houden, ook op de tribune. Hierop wordt ook gehandhaafd door de beveiligers.

Bij het verplaatsen binnen de Willem-Alexanderhal is het dragen van een mondkapje verplicht.

Toegangsbewijs

Voor de zadelpresentatie en de eerste bezichtiging geldt de verplichting van controle van het coronatoegangsbewijs.

