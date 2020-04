Tokyo uit zorgen over Olympische Spelen 2021

De Japan Medical Association (JMA) heeft bezorgdheid geuit over het organiseren van de Olympische Spelen van 2021. "Als er geen effectief vaccin wordt ontwikkeld, denk ik dat het moeilijk wordt om de Olympische Spelen het komende jaar te organiseren", vertelt voorzitter Yoshitake Yokokura.

“Ik zeg op dit moment niet dat de Spelen niet mogen plaatsvinden. De uitbraak is echter niet beperkt tot Japan. Het is een wereldwijd probleem.”

Doorgang ‘onwaarschijnlijk’

Niet alleen de autoriteiten hebben twijfels geuit. In The Guardian vertelt Kentaro Iwata, een specialist in infectieziekten aan de Kobe University, dat hij het ‘onwaarschijnlijk’ vindt dat de Spelen over een jaar kunnen plaatsvinden: “Om Olympische Spelen te laten plaatsvinden, zijn twee voorwaarden vereist: controle van Covid-19 in Japan en controle van Covid-19 overal ter wereld.”

Pessimistisch

Al met al is de specialist weinig hoopvol. “Ik ben zeer pessimistisch over de organisatie van de Olympische Spelen volgende zomer, tenzij deze in een heel andere setting wordt gehouden, bijvoorbeeld zonder toeschouders of met een zeer beperkt aantal deelnemers.

IOC acht situatie onvoorspelbaar

Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is het nog te vroeg om te zeggen of de uitbraak ook de planning van volgend jaar kan beïnvloeden. Toch geeft John Coates, die toezicht houdt op de voorbereidingen, aan dat de situatie onvoorspelbaar blijft. “Het kan zijn dat het aantal mensen dat zich verzameld, dan nog steeds een issue is.”

