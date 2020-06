Topruiters trainen op heilige gronden van CHIO Aken

Hoewel ze niet in de hoofdring trainden, konden verschillende topruiters uit onder andere Duitsland, België, Nederland toch in de men arena hun paarden weer op topniveau trainen. Toen de lockdown aan bleef houden, wilde de organisatie van Aken toch iets doen voor de paardensport en stelde hun terrein open voor een aantal van de beste ruiters in de wereld.

De verschillende topruiters uit de eerder genoemde landen en ook internationale ruiters die in deze landen gevestigd zijn waren aanwezig in Aken. Veel Braziliaanse ruiters verschenen ter tonele en ook Henrik von Eckermann en Janika Sprunger, die binnenkort in Nederland komen te wonen, waren in de graspiste van Aken te vinden.

‘Limiet van mensen’

Peter Weinberg, chef d’equipe van België zei: “We moesten toestemming hebben van alle instanties die erbij betrokken zijn en dat kregen we. Elke ruiter mocht 10 paarden meenemen en natuurlijk één groom. Sommige eigenaren kwamen wel naar hun paard kijken, maar verder was er echt een limiet van mensen die er mochten komen. We snappen dat vele fans in de omgeving van Aken de trainingen zouden willen bijwonen, maar jammer genoeg is dat op het moment niet mogelijk.”

‘Trainingsdagen waren echt een toevoeging’

“Ikzelf ben verantwoordelijk voor de planning van het Belgische team, Otto Becker de planning van de Duitse ruiters en Rob Ehrens maakt de planning voor het Nederlandse team. Deze trainingsdagen waren echt een toevoeging. Elke week bouwde Frank Rothenberger een nieuw parcours en we konden ons voordeel ermee doen door in deze ring te trainen. Ik ben heel blij hoe de dagen verlopen. Alle A-teamleden die in aanmerking komen voor de Olympische Spelen zijn al wezen trainen,” besloot Weinberg.

