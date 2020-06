Tuigpaardmannen organiseren open veulenkampioenschap

Tuigpaardmannen Serp Bouma, Nico Calis sr., Lubbert van Oene en Harm-Jan Veenstra organiseren op 1 augustus een open Europees Kampioenschap voor Tuigpaardveulens en Gelderse veulens in IJsselmuiden. Nu er geen Centrale Keuringen en Tuigpaarden-dag zijn, toch nog een feestje voor de fokkers

“We zijn samen op het idee gekomen omdat eigenlijk alles is uitgevallen dit seizoen door het coronavirus. De Tuigpaardendag, de keuringen voor veulens, maar ook veel paardenmarkten. Nu er toch weer wat ruimte is gekomen om iets te organiseren, wilden we wat doen voor de fokkers van tuigpaarden en Geldersen. We hopen dat de fokkers zo de kans krijgen om hun veulens aan publiek te presenteren, eventueel ook met het oog op de verkoop”, vertelt Lubbert van Oene.

Nieuwe locatie Kroonmenners

De keuring wordt gehouden op de nieuwe locatie van de Kroonmenners in IJsselmuiden. Meer informatie over het evenement en het aanmelden van veulens volgt later.

Bron: Horses.nl