Twee Britse paarden overleden na achterlaten picknickresten

Twee Britse paarden, die in een weiland stonden waar een voetpad doorheen loopt, zijn deze week overleden. Beide paarden werden dood gevonden met schuim uit hun mond en neus. In het weiland werden resten van een picknick en afval gevonden. De paarden zijn waarschijnlijk vergiftigd door iets dat ze gegeten hebben.

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk dat openbare voetpaden ook door privéterrein lopen. Dat noem je ‘right of way’ en is een eeuwenoude traditie. De stilzwijgende afspraak daarbij is natuurlijk wel dat wandelaars de hekken achter zich dicht doen, geen troep achterlaten en eventuele dieren niet verstoren. Nu de voetpaden drukker zijn door allerlei mensen die een frisse neus willen halen tijdens de corona-quarantaine, komen er ook recreanten die kennelijk niet op de hoogte zijn van de regels of zich er niets van aantrekken.

Driejarige

Eén van de twee paarden was de driejarige Flossie, die dit jaar zadelmak gemaakt zou worden. Het dier was als veulen gered van de dood door een bekende Britse dierenbeschermingsorganisatie. “Dit was een domme actie van mensen die niet weten hoe het werkt hier op het platteland” aldus één van de eigenaren. “Het had niet hoeven te gebeuren.”

Aardappel gevoerd

Horse and Hound bericht dat er deze maand ook al twee paarden door een dierenarts geholpen moesten worden, nadat mensen hen aardappel hadden gevoerd. Ook raakte een jonge ruin gewond nadat er hekken open waren gebleven. De British Horse Society adviseert alle wandelaars om paarden die ze onderweg tegenkomen niet te voeren.

Bron: Horse and Hound / Horses.nl