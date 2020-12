Twee merries naar 80 punten in Ermelose IBOP

De IBOP-testen die op andere locaties werden geannuleerd werden afgelopen dinsdag en woensdag alsnog aangeboden op het KWPN Centrum (lees hier meer over deze gang van zaken). Op de dinsdag slaagden veertien dressuurmerries en op de IBOP woensdag kwamen acht springmerries en drie dressuurmerries boven de 75 punten uit.

In totaal werden twaalf springmerries en zes dressuurmerries aangeboden afgelopen woensdag in Ermelo.

Wisselende dag

“Het was qua kwaliteit een wat wisselende dag maar we hebben zeker een paar fijne paarden gezien”, vertelt Marcel Beukers. “Het is ook fijn voor de eigenaren dat de IBOP op het KWPN centrum toch nog plaats kon vinden, want de paarden staan in training en niemand is er bij gebaat dat de aanlegtesten verder opgeschoven worden.”

Emerald-dochter

De Emerald van ’t Ruytershof-dochter Royal Majestic d’Or (uit Isha d’Or van Dulf van den Bisschop) van fokker C.H.M. Passer uit Hoogerheide kwam met een 8,5 voor reflexen uit op 80 punten. “Dit is een scherpe, bloedgemaakte merrie die telkens vlug van de grond springt en snelle reflexen heeft. Ook haar instelling viel positief op en we hebben haar aansluitend 80 punten voor het exterieur kunnen geven bij de stamboekopname.”

Go On Top MP-dochter Maddy

Bij de dressuurpaarden tikte Maddy (Go On Top MP uit Isis ster van Dream Boy) van fokker L.H.M. Hafmans uit Heerle de 80 punten aan. Zij kreeg 8,5-en voor zowel de houding&balans als rijd-&bewerkbaarheid. “Dit is een hele rittige merrie, die zich heel goed liet rijden. Ze is pas drie jaar oud maar liep rond alsof ze nooit anders gedaan heeft. Daarbij vielen haar balans en houding ook positief op. Ze beweegt actief, met goede souplesse en mooi naar boven.”

Geen uitslagen

De beide IBOP’s werden door het KWPN niet op de agenda aangekondigd en ook de volledige uitslag is nog niet door het KWPN gepubliceerd.

Bron: KWPN/Horses.nl