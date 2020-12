Ulf Helgstrand: ‘Rijhallen zijn niet te vergelijken met indoor sportfaciliteiten’

De Deense Hippische Federatie heeft een brief gepubliceerd van Ulf Helgstrand, waarin hij politici oproept om rijhallen en maneges niet te vergelijken met indoor sportfaciliteiten. "Afgezien van de vier muren en een dak, zijn maneges op geen enkele manier te vergelijken met traditionele sporthallen." Helgstrand wil dat rijhallen en maneges hun deuren weer kunnen openen. "Dit is niet goed voor het paardenwelzijn en is er meer kans op ongevallen."

“Ondanks we bijna de beschikking hebben over een vaccin tegen Covid-19, bevinden we ons opnieuw in een situatie waarin we te maken hebben met een verbod op alle binnensporten. Dat betekent dat maneges in 38 van de 98 gemeenten in ons land hun deuren moeten sluiten. Sommige ruiters hebben de gelegenheid om buiten te rijden, maar er is op deze manier ook een heel gedeelte dat hun paard niet kan trainen, door bijvoorbeeld het winterweer, het beperkte aantal uren daglicht of het temperament of de gezondheidstoestand van het paard.”

Herziening

Helgstrand hoopt dat politici hun besluit willen herzien. “Beschouw maneges als buitenfaciliteiten. Als dat niet gebeurt, werkt het in het nadeel van het paardenwelzijn en er is kans op toename van het aantal paardensport-ongelukken. Dat is wel het laatste dat we willen, de nadruk moet namelijk liggen op het helpen verminderen van het aantal coronabesmettingen.”

Unieke sport

Helgstrand benadrukt dat de paardensport in veel opzichten uniek is. juist omdat er gewerkt wordt met levende dieren. “We hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat onze paarden de nodige beweging krijgen. Onder normale omstandigheden trainen velen van ons hun paarden in de herfst- en winterperiode voornamelijk indoor, omdat de omstandigheden buiten vaak niet optimaal zijn.”

Gevoelig voor veranderingen

“Paarden zijn erg gevoelig voor onregelmatigheden en veranderingen in het dagelijkse leven. Dat betekent kort gezegd dat ze afhankelijk zijn van een continuïteit in zowel voer als de mate van dagelijkse beweging. Paarden die niet regelmatig bewegen of waarbij de hoeveelheid beweging in korte tijd verandert, hebben een significant hoger risico op ziekten, zoals bijvoorbeeld koliek.”

Lees hier de gehele brief.

Bron: Rideforbund