USEF: halverwege mei publiek beperkt toegestaan op concoursen

De Amerikaanse Hippische Federatie (USEF) is optimistisch en hoopt halverwege de maand mei beperkt publiek te mogen ontvangen op concoursen. In de Verenigde Staten heeft hebben inmiddels meer dan 100 miljoen inwoners (een derde van de bevolking) in ieder geval één corona-vaccinatie gehad. Daarmee komt het 'normale' leven volgens USEF-voorzitter Thomas F.X. O'Mara een stap dichterbij.

Naarmate steeds meer mensen zich laten vaccineren, ziet het er naar uit dat publiek over een dikke maand weer is toegestaan. “We moeten waakzaam blijven en ons blijven bezighouden met praktijken waarvan is bewezen dat ze het risico op virusoverdracht verminderen, zoals het dragen van maskers, afstand houden en veelvuldig handen wassen.”

Geen publiek

De meeste paardenevenementen moeten het sinds maart 2020 stellen zonder publiek en een groot deel van Europa had de afgelopen twee maanden te kampen met zwaardere maatregelen in verband met de EHV-1 uitbraak. In de Verenigde Staten konden evenementen sinds mei vorig jaar wel doorgang vinden, al dan niet zonder publiek.

GDF en WEF

Zo konden onder andere het Global Dressage Festival en het Winter Equestrian Festival in Wellington doorgaan. Duizenden paarden, ruiters, grooms, eigenaren, dierenartsen en officials waren aanwezig op deze concoursen en de VIP-tribune’s op het Palm Beach International Equestrian Centre waren geopend, maar met minder zitplaatsen.

Bron: Dressage News