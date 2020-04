Valentina Truppa specialiseert zich in koekjes bakken

Topruiters en -amazones uit de hele wereld hebben momenteel te maken met de gevolgen van het coronavirus en alle maatregelen, die zijn getroffen vanwege dit virus. Het thuisland van de Italiaanse Grand Prix-amazone Valentina Truppa is hard getroffen door het virus en het land is al geruime tijd in lockdown. Truppa vertelt op Dressagetoday hoe zij deze periode beleeft en wat ze met haar paarden kan doen.

“We wonen in ons landhuis in Asti, Italië, niet ver van Turijn, waar ook onze stal is gevestigd. Onze accommodatie is vrij groot en uitgebreid en we mogen onszelf gelukkig prijzen vanuit dit oogpunt”, vertelt de amazone, die Italië vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro, over haar thuissituatie.

Dagelijkse gang van zaken

“s’Morgens train ik mijn paarden zoals ik altijd gewend was, maar wat wel anders is, is dat onze leerlingen niet meer mogen komen rijden en ik ook niet meer weg mag om les te geven”, aldus Truppa. “We wisselen het werk van de paarden nu af met dagen in de paddock of de stapmolen en houden ze zo wel in beweging. In de middag ga ik wat fitness-oefeningen doen en help ik mijn moeder in huis. Wij zijn inmiddels gespecialiseerd in het bakken van koekjes, cakes en andere gevaarlijk zoete lekkernijen.”

Wedstrijden

“Op dit moment hebben we net als iedereen in de paardensportwereld helaas geen wedstrijdprogramma en wat er in de komende tijd gaat gebeuren hangt af van hoe de situatie zich ontwikkelt”, aldus de amazone. “Maar ons doel voor dit jaar was oorspronkelijk om elke maand deel te nemen aan een aantal wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Mijn vader zou eigenlijk ook een aantal CDI’s jureren, maar dat ging ook niet door natuurlijk. We hopen dat het misschien in juni weer wat op gang komt.”

Leren van deze tragedie

“Ik denk dat tenminste twee maanden geleden niemand kon denken dat een dergelijke ramp zou kunnen gebeuren, maar hier zijn we”, aldus Truppa. “We moeten allemaal ons best doen om uit deze situatie te komen en dat betekent thuis blijven en zorgvuldig de veiligheidsmaatregelen toepassen, die door onze overheid zijn opgelegd. We hopen dat de huidige situatie snel voorbij is en dat de hele wereld van deze tragedie kan leren hoe dit in de toekomst anders kan.”

