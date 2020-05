Kritiek op ‘coronaconcours’ in Duitsland

De Duitse hippische pers is niet te spreken over het concours dat vandaag begonnen is in Luhmühlen. De deelstaat Nedersaksen en gemeente Luhmühlen gaven een vereniging toestemming om dit weekend al te experimenteren met een 'coronaproof' concours voor profruiters.

Zowel de hoofdredacteur van St. Georg als de hoofdredactrice van ReiterRevue hebben geen goed woord over voor het organiseren van een concours in deze tijd, waar veel maneges en verenigingen alle zeilen moeten bijzetten om te overleven. Lessen op maneges en verenigingen zijn in Duitsland namelijk nog altijd verboden.

Lees hier de opinie van Jan Tönjes, hoofdredacteur van St. Georg

Lees hier de opinie van Sarah Schnieder, hoofdredacteur van Reiter Revue

Volle rubrieken, Cornet levert winnaars

Ondertussen wordt er in Luhmühlen volop gesprongen. Vier proeven werden vandaag gesprongen, met in elke rubriek meer dan 50 deelnemers. De nafok van Cornet Obolensky deed goede zaken in Luhmühlen: Cousin (Cornet Obolensky x Cassini I) won zowel de A* als de A**-proef met twee keer een 8,8. In de L wonnen Untouchable (Uriko x Quinar) en Daisy (Diarado x Cornet Obolensky) met beide een 8,6. De laatste L-proef is nog aan de gang.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Horses.nl