Veiling Holger Hetzel geannuleerd, paarden individueel te koop

Met hoge verwachtingen keek springruiter en trainer Holger Hetzel met zijn team uit naar de 16e springpaardenveiling op zaterdag 21 november. De veiling, die zowel live als online zou plaatsvinden, is echter geannuleerd. De gedeeltelijke lockdown in Duitsland en vele andere landen maken het onmogelijk om gasten te ontvangen in zijn binnenhal in Goch. Daarmee verdwijnt het persoonlijk contact en individueel advies wat Holger Hetzel hoog in het vaandel heeft staan.