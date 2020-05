Veniss: ‘In deze periode behouden we het teamgevoel’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Pedro Veniss vertelt aan Stud for Life hoe zijn dagelijkse training op de Real Club de Polo in Barcelona eruit ziet gedurende de coronacrisis. Veniss: ''Waar ik mijn paarden train zijn geen hindernissen aanwezig. Hierdoor train ik mijn paarden dressuurmatig. Dit doe ik graag en dit vind ik erg belangrijk. In deze periode werk ik mijn paarden ook veel aan de lange lijnen."

”In het begin van de coronacrisis wisten we niet wanneer de wedstrijden weer hervat zouden worden. Daarom hebben we de paarden eerst in vorm gehouden. Nu blijkt dat deze periode langer gaat duren. Mijn toppaarden worden licht getraind en met mijn jonge paarden focus ik mij op de dressuur.”

Adrenalinestoot

De Braziliaanse springruiter mist de wedstrijden. “Professionele ruiters houden van de adrenalinestoot die ze krijgen als ze aan wedstrijden deelnemen. Ik heb nog nooit vier weken zonder wedstrijden doorgebracht. Ik richt mij op de positieve aspecten. Ik kan in deze periode meer tijd met mijn kinderen doorbrengen. Voor mijn kinderen is het ook moeilijk als ik weer aan concoursen deelneem. Ik ben nu elke dag thuis bij hen en dan ga ik elk weekend weer op concours om de strijd aan te gaan.”

Teamgevoel behouden

De Braziliaan is dankbaar dat Philippe Guerdat de bondscoach is van het Braziliaanse team. “Hij is een uitzonderlijke coach. Zelfs in deze periode zonder wedstrijden is hij net zo belangrijk. Hij weet ons te motiveren en zorgt ervoor dat we het teamgevoel behouden. Hij heeft een Whatsapp-groep gemaakt waarin we onze trainingsoefeningen delen. Ook plaatsen we in deze groep video’s van wedstrijden waar we mooie herinneringen aan hebben. Daarnaast organiseert hij elke week een videoconferentie voor de ruiters. Hij weet hoe hij ons kan helpen en wij houden de moed erin.”

‘De Olympische Spelen blijven mijn hoofddoel’

”Mijn toppaard Quabri de L’Isle (v. Kannan) gaat zich door de gedwongen pauze op de fokkerij richten. Ik heb zelf een nakomeling van hem van twee jaar oud. Zijn nakomelingen zijn nog jong, maar velen van hen hebben dezelfde kastanjebruine vacht.” Na deze periode hervat de hengst weer zijn wedstrijdtraining. ”De Olympische Spelen blijven mijn hoofddoel. Quabri zal natuurlijk een jaar ouder zijn, maar hij is altijd in uitstekende gezondheid geweest. Volgend voorjaar gaat hij mij vertellen hoe hij zich voelt”, aldus de Braziliaan.

Tweede troef voor Tokyo

De springruiter heeft nog een ijzer in het vuur om kans te maken op een ticket voor Tokyo. ”Een paar maanden geleden verwelkomde ik Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) in mijn stallen. De hengst heeft veel potentie. Als de Olympische Spelen dit jaar plaats hadden gevonden, was dat te vroeg voor hem geweest. Volgend jaar is hij er misschien wel klaar voor.”

