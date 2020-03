Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Een van de maatregelen, die maandagavond in een extra persconferentie over de kabinetsplannen in de strijd tegen het coronavirus naar buiten is gebracht, is een verbod op alle samenkomsten tot 1 juni. Dat betekent dat de KNHS-evenementen, die eerder al tot 6 april werden afgelast, nu op zijn vroegst na 1 juni pas weer toegestaan zijn.

In de persconferentie werd ook bekend gemaakt dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om te handhaven, bijvoorbeeld via een noodverordening. Daarbij zal er de mogelijkheid komen om met boetes te handhaven als mensen toch samenkomen. Het verbod heeft ook geen ondergens meer en burgemeesters kunnen op het strand of in een park al boetes uitdelen als drie of meer personen niet meer dan anderhalve meter afstand houden (en geen gezin zijn). “Voor Nederlandse begrippen worden dat forse boetes”, voegde Ferd Grapperhaus toe.

De maatregelen zijn volgens Mark Rutte nodig omdat te veel mensen zich niet aan de regels houden. “Mijn verstand staat stil bij de overvolle stranden van de afgelopen dagen”, zei hij.

Bron: RTL Nieuws