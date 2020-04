Verden wil WK in december, FEI wil dat niet

Dat het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden niet op de geplande datum (5-9 augustus) doorgang kan vinden was al duidelijk, maar wanneer wel? De organisatie in Verden wil er zelf een indoorconcours van maken in december, maar daar zit de FEI niet op te wachten.

Het WK voor jonge dressuurpaarden in december botst namelijk met het Wereldbekerseizoen. De FEI is van mening dat het WK buiten moet plaatsvinden, het liefst in september of oktober en niet moet botsen met Wereldbekerwedstrijden. De FEI heeft de World Breeding Organisation for Sport Horses (WBFSH) en de organisatie in Verden gevraagd om een nieuw alternatief.

Denemarken stelt selectie uit

In Nederland werd vorige week de eerste observatie op basis van video’s nog aangekondigd (20 en 21 april), in andere landen zoals Denemarken is de WK-selectie al uitgesteld.

