Verkochte ‘schatten’ van bekende topruiters leveren ruim 36.238 euro op

Samen met Arqana werkten eenentwintig ruiters mee aan een gezamenlijke veiling ten behoeve van Franse maneges die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis. Ruiters en amazones uit de disciplines springen, eventing, dressuur en para-dressuur verkochten tot en met vrijdag 8 mei artikelen die hen op de mooiste momenten van hun carrière vergezelden.

54 percelen stonden in de catalogus van deze zeer speciale verkoop ten behoeve van “Cavalier solidaire”. Dit fonds is opgericht door de Franse ruiterfederatie om maneges te helpen in grote moeilijkheden sinds het begin van de lockdown. Prestatiedekens, rijjassen in de kleuren van het Franse team, caps, een zadel, hoofdstellen, singels en zadeldekjes die op enkele van de mooiste terreinen ter wereld zijn geweest, vulden de catalogus. De keuzes waren talrijk voor de bieders die op vrijdag 8 mei tot 23.30 uur vochten. Voor het solidariteitsfonds is in totaal 36.238 euro opgehaald.

Philippe Guerdat

Maar liefst 560 bieders, waaronder veel fans, steunden het solidariteitsinitiatief. Ook voormalig bondscoach Philippe Guerdat, die tot 2018 bondscoach was van Frankrijk, miste de veiling niet en kocht twee ‘schatten’: de deken van Kevin Staut van de Nations Cup-finale van Barcelona 2014, waar Frankrijk onder zijn leiding als 3e eindigde, evenals het poloshirt van het Franse team van Thierry Rozier gedragen tijdens de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018.

Dekking

Topprijs van deze ongekende verkoop, een dekking van Rahotep de Toscane werd verkocht voor 8.500 euro. Eigendom van Christian Baillet, de elegante grijze hengst is de enige Franse Olympische kampioen hengst die nog actief is. Deze dekking werd aangeboden door de eigenaar en de ruiter, Philippe Rozier, en was de prijstopper van de veiling. Voor een oranje Hermes deken gewonnen door Simon Delestre en Hermes Ryan (v.Hugo Gesmeray) in Parijs werd 4.009 euro neergeteld.

