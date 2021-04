Versoepeling alweer ter discussie: ‘Mogelijk pas half mei eerste stap’

Demissionair premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge stelden afgelopen dinsdag het 'openingsplan' voor Nederland voor in een persconferentie. In die persconferentie werden al de nodige mitsen en maren genoemd en nu – drie dagen later – dempt Rutte de verwachtingen nog iets meer.

Premier Rutte zegt dat de coronamaatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. “We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen.” Aanstaand weekend is er weer een Catshuis-overleg en als de cijfers dan geen dalende trend laten zien, wordt de datum van 28 april weer geschrapt. Deze week laten de testcijfers van de GGD een stijgende trend zien: zowel het aantal besmettingen is toegenomen ten opzichte van vorige week (11 procent) alsook het percentage positieve tests.

Paardensport eind mei?

Als het kabinet zich houdt aan het stappenplan volgen versoepelingen voor de (paarden)sport pas in de tweede stap. Als de eerste stap wordt uitgesteld tot 11 mei, volgt de tweede stap op 26 mei. Eerder deze week liet KNHS-directeur Theo Fledderus al weten dat hij het niet begrijpt dat versoepelingen voor de sport geen deel uitmaken van de eerste stap. De KNHS wil dat er zo snel mogelijk versoepelingen komen voor de paardensport.

Lees ook: